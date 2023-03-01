Balıkesir Büyükşehir’de çalışmalar tam gaz devam ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra; altyapı, restorasyon ve spor kompleksi yapımı çalışmalarını da aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bir yandan deprem bölgesinde; altyapı, onarım, temizlik, enkaz kaldırma işlemleri ve şehre gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da şehir genelinde devam eden proje ve yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Rutin belediyecilik işlerinin yanı sıra; şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği projelerini de aksatmadan devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, şehre daha iyi hizmet verebilmek için var gücüyle çalışıyor. Altınoluk Kundakçı Dede Camisi restorasyonu, Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırması ve Milli Kuvvetler Caddesi Cephe Yenileme işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’ndeki Devlet Demiryolları gar sahası içerisinde bulunan ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen üç yapıda restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmaların biri bitmeden diğerini başlatan Büyükşehir Belediyesi; Bandırma ve Erdek Entegre Su Projeleri ile Savaştepe ve Kepsut’ta gerçekleştirdiği şebeke hattı yapım işlemlerine de devam ediyor.

Bir yandan da şehrimizdeki spor tesisi eksikliğini giderecek olan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nin yapımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, aralıksız gerçekleştirdiği çalışmalarla tesisi yılsonuna kadar hizmete açacak.