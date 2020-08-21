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Balıkesir Büyükşehir üreticileri yatırımcılarla buluşturuyor

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİLERİ YATIRIMCILARLA BULUŞTURUYOR

BALIKESİR 21.08.2020, 15:29
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Balıkesir Büyükşehir üreticileri yatırımcılarla buluşturuyor

Üreticileri yatırımcılarla buluşturarak istihdam alanları yaratmayı amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli lavanta üretimi yapan bir firma yetkilisiyle üreticileri bir araya getirdi. Sonrasında üreticiler, örnek lavanta bahçesinde düzenlenen teknik geziye katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sözleşmeli üretim yapan bir firma ile Balıkesir’de lavanta yetiştiriciliği yapan ve yapmak isteyen üreticileri bir araya getiren bir toplantı düzenledi. Balıkesir’in sahip olduğu zengin ürün çeşitliliği potansiyelini yatırımcılar ile buluşturarak bölgenin yenilenme ve dönüşüm hareketine ivme kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça yaptı. Mustafakemalpaşa’dan gelen firma yetkilisi Mehmet Yıldırım da lavanta bitkisi yetiştiriciliğinin sözleşmeli üretim modeli hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Firmasının özel bir tür olan “Lavandula Angustifolia” fidesinin dikimini yetiştiricilere yaptırmak istediğini ve bitkinin çiçeklerini her yıl yetiştiriciden geri alım garantisi sağlayacaklarını belirten Yıldırım, bunu da distilasyon fabrikasında yağ üretimi yaparak ihraç edeceklerini belirtti.

Üreticilere kredi desteği hakkında bilgilendirme yapıldı

Ayrıca Ziraat Bankası Balıkesir Bölge Yöneticisi Kahraman Turan da üreticinin fide alımında kredi desteği verdiklerini anlatarak izleyecekleri yol hakkında bilgi verdi. Toplantının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleriyle, firmanın Bursa’ya bağlı Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan örnek lavanta bahçesine teknik gezi düzenlendi. Örnek bahçede, lavanta yetiştiriciliği yapan, yapmak isteyen üreticilere “Lavandula Angustifolia” bitkisinin dikiminden hasadına kadar olan süreç uygulamalı olarak gösterildi.

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