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Balıkesir Büyükşehir suya yatırımlarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, şehrin dört bir yanında yatırımlarını sürdürüyor. Balıkesir’e kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren BASKİ, aynı anda birçok farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR 06.05.2022, 17:50
Balıkesir Büyükşehir suya yatırımlarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, şehrin dört bir yanında yatırımlarını sürdürüyor. Balıkesir’e kesintisiz ve sağlıklı su hizmeti sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren BASKİ, aynı anda birçok farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin dört bir yanında temiz, planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ile entegre su projeleri yatırımlarına büyük önem veriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), tarafından hazırlanan projeler ve hayata geçirilen yatırımlarla şehrin suyu en verimli şekilde yönetiliyor. İçme suyu tesislerinden atık su arıtma tesislerine, içme suyu şebeke hatlarından kanalizasyon şebeke hatlarına, içme suyu depolarından tarımsal sulama kanallarına kadar birçok hizmet sağlayan BASKİ, devam eden işlerini aralıksız sürdürüyor.

İvrindi’nin su sorunu kalmayacak

Hem sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hem de sağlam bir altyapı hizmeti sunmak için İvrindi içme suyu ve kanalizasyon inşaatı yapımına devam eden BASKİ; 1972 yılında yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış kanalizasyon ile içme suyu hatlarını yeniliyor. Yaklaşık 40 milyon liraya mal olan projenin yüzde 72’sini tamamlayan ekipler, proje ile; 43 bin 93 metre içme suyu hattı, 41 bin 735 metre kanalizasyon hattı, bin 200 metre yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 86 bin 28 metre şebeke hattı rehabilite edecek. Ayrıca İvrindi ilçe merkezine; atık su terfi merkezi, Yağlılar Mahallesi su temini için içme suyu terfi merkezi, bin 300 abone bağlantısı, bin 350 parsel bacası ve 80 ızgara bağlantısı yapılacak. 30 bin kişiye hitap edecek proje tamamlandığında, İvrindi’nin su sorunu kalmayacak.

Erdek körfezi kirlilikten kurtulacak

Erdek’i modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atık su sorununa çözüme getirecek ve suyun kalitesini yükseltecek olan yaklaşık 78 milyon liraya mal olacak 62 bin 750 kişi kapasiteli Erdek kanalizasyon ve atık su artıma projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İleri Biyolojik Arıtma prosesi ile inşa edilen atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçede uzun yıllardır yaşanan kanalizasyon şebeke ve atık su bertaraf sorunları çözüme kavuşmuş olacak. Erdek Körfezi’ni kirlilikten kurtaracak olan tesisle birlikte Marmara Denizi’nde kirliliğe neden olan unsurlar da ortadan kaldırılacak. Toplam 61 bin 300 metre kanalizasyon şebeke ve terfi hatları, 2 bin adet parsel bacası, 5 adet paket tip terfi merkezi ile ileri biyolojik arıtım prosesine sahip Erdek atık su arıtma tesisi ile işin yüzde 26’sı tamamlandı.

Bandırma’da derin deşarj ortadan kalkıyor

Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi’nde “Bandırma Entegre Su Projesi” ; 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, atık su terfi istasyonu, koku giderim üniteleri, online takip için SCADA sistemleri, 6 bin 90 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hatları, 28.8 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı, 3 adet paket tip terfi merkezi, 2 adet 5 bin metreküp hacimli içme suyu deposu, bir adet 10 bin metreküp hacimli içme suyu deposu, 7.5 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı, içme suyu terfi istasyonu inşa ediliyor. Bandırma’da derin deşarjı ortadan kaldırarak Bandırma Körfezini daha sağlıklı bir hale getirecek aynı zamanda sağlıklı içme suyunu kesintisiz olarak tüm vatandaşlara sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gömeç’te, sık sık arıza meydana gelen hatlarda içme suyu kesintilerinin önüne geçmek amacıyla Gömeç İlçe Merkezi ile Karaağaç Mahallesi İçme suyu İletim Hattı yapımına başlayan BASKİ; toplamda 9 bin 917 metre içme suyu şebeke hattı ve 1.000 metreküplük içme suyu deposu imalatı yapacak. Marmara İlçesi Çınarlı ve Asmalı Mahalleleri İçme suyu Deposu İnşaatı İşinin yüzde 95’ini tamamlayan ekipler, kısa zamanda çalışmalarını tamamlayacak. Ayvalık İlçesi Şirinkent Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşine devam eden BASKİ; 3 bin 169 metre kanalizasyon ve kollektör şebeke hattının yapımının 822 metresi yapılarak işin yüzde 30’unu tamamladı.

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