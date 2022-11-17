Balıkesir Büyükşehir Belediyesine 9 milyar 2 bin 23 TL’lik bütçe

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı bütçesi 9 milyar 2 bin 23 TL olarak belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda; Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçe belediyesi ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) 2023 yılı bütçeleri görüşülmeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yılına ithafen 2023 yılı bütçesine 2 bin 23 lira ilave yaptı. 2023 yılında, 20 ilçe bütçesiyle birlikte 14 milyar 979 milyon 440 bin 270 TL gelir beklenirken, gider de 15 milyar TL’nin üzerine çıkacak.

25 Kasım’daki Büyükşehir Belediye Meclisinde 2023 yılı bütçesi görüşülmeye başlanacak. Meclis öncesinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 20 ilçe ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ’nin 2023 yılı bütçelerinin değerlendirme çalışmaları sürüyor. Bütçe görüşmelerinde Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 9 milyar 2 bin 23 TL olarak belirlenirken, BASKİ’nin bütçesi de 2 milyar 830 milyon TL olarak yer aldı. Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin 2023 yılı için yüzde 475 artması öngörülürken, ilçe belediyelerinde de bir önceki yıla göre bütçelerinde büyük farklar oluştu.

İlçe belediyelerinin 2023 bütçeleri

İlçe belediyelerinde geçtiğimiz ay onaylanarak Büyükşehir Belediyesine gönderilen bütçelerde büyük artışların olduğu görüldü. İlçelerin 2023 bütçeleri şöyle yer aldı:

“Altıeylül Belediyesi 640 milyon gelir ve gider, Ayvalık Belediyesi 465 milyon TL gelir ve gider, Balya Belediyesi 88 milyon TL gelir ve gider, Bandırma Belediyesi 660 milyon TL gelir ve gider, Bigadiç Belediyesi 315 milyon 840 bin 250 TL gelir ve gider, Burhaniye Belediyesi 501 milyon TL gelir ve gider, Dursunbey Belediyesi 176 milyon 543 bin TL gelir ve gider, Edremit Belediyesi 1 milyar 101 milyon 680 bin 194, 52 TL gelir 1 milyar 91 milyon 52 bin 766 TL gider, Erdek Belediyesi 175 milyon gelir ve 180 milyon gider, Gömeç Belediyesi 169 milyon 510 bin 653 TL gelir ve gider, Gönen Belediyesi 350 milyon gelir ve gider, Havran Belediyesi 111 milyon 840 bin TL gelir ve gider, İvrindi Belediyesi 107 milyon 247 bin TL gelir ve gider, Karesi Belediyesi 385 milyon 292 bin 950 TL gelir 407 milyon 842 bin 950 TL gider, Kepsut Belediyesi 140 milyon TL gelir ve gider, Manyas Belediyesi 53 milyon 300 bin TL gelir ve gider, Marmara Belediyesi 99 milyon 984 bin TL gelir ve gider, Savaştepe Belediyesi 70 milyon TL gelir ve gider, Sındırgı Belediyesi 164 milyon 300 bin TL gelir 171 milyon 300 bin TL gider ve Susurluk Belediyesi 204 milyon 900 bin TL gelir ve gider.”

En büyük bütçe Edremit’in

İlçe belediyelerinin bütçelerine bakıldığında en fazla gelir ve gidere sahip olan ilçe Edremit Belediyesi oldu. Edremit Belediyesi 2022 yılındaki 442 milyonluk bütçesini 1 milyar TL’nin üzerine çıkardı. İlçe belediyeleri arasında en düşük bütçeye sahip ilçe de 53 milyon 300 bin TL ile Gömeç Belediyesi oldu. Gömeç Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 37,6 milyon TL idi.

Balıkesir’in en büyük ilçelerinden olan Altıeylül Belediyesi 2022 yılında 330 milyon TL olan bütçesini 2023’de 640 milyona, Karesi Belediyesi 250,1 milyon TL olan bütçesini 385,2 milyon TL’ye yükseltti. Bandırma Belediyesinin de 2022’de 451,9 milyon TL olan bütçesini, önümüzdeki yıl için 660 milyona çıkardı. 20 ilçenin toplam bütçesi ise 5 milyar 979 milyon 438 bin 247 TL olarak öngörüldü.

Büyükşehir Belediyesine 9 milyarlık bütçe

İlçe belediyelerinin yanı sıra, 25 Kasım’daki meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesinin bütçesi de görüşülecek. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2023 yılı bütçesinin 9 milyar 2 bin 23 TL gelir ve giderden oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı bütçesinin 2,8 milyardan 9 milyara çıktığı, aradaki farkın ise yüzde 475 seviyelerinde olduğu görüldü.

2023 bütçesinde 2 bin 23 ayrıntısı

Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı bütçesinde önemli bir ayrıntı da dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümü olan 2023 yılı bütçede yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi, 9 milyar TL’lik bütçesine 100’ncü yılı temsilen 2 bin 23 miktarını da ilave etti.