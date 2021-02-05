Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden toplu taşıma sisteminde bir ilk daha

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz öncülüğünde toplu taşıma sistemi için yepyeni bir adım daha atıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Toplu Taşıma AŞ bünyesinde; Elektronik Ücret Toplama Sistemi dâhilinde Ayvalık-Badavut-Sarımsaklı hattında faaliyet gösteren Sarımsaklı Birlik Kooperatifi ile Ayvalık-Altınova hattında faaliyet gösteren Yeni Altınova Kooperatifi, Altınova Sahil Arkadaş Kooperatifi yöneticileriyle bir araya gelerek karşılıklı protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama Oteli’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla gerçekleşen toplantıda; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan, Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Genel Müdürü Atınç Akıncı, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, Sarımsaklı Birlik Kooperatifi Başkanı Mehmet Karaguş, Yeni Altınova Kooperatifi Başkanı Hamit Aydın, Altınova Sahil Arkadaş Kooperatifi Başkanı Mahmut Erkan Akarçay, Ayvalık Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Anıl Okyar hazır bulundu.

Protokol kapsamında her iki hatta ulaşımı sağlayan dolmuşların Covid19 pandemi sürecinde verilen Türkiye genelinde verilen çetin mücadelede hem kooperatif bünyesindeki şoför esnafının ekonomik anlamda rahatlatılmasını, hem de Balkart basılan varyatörlere eklenerek HES sistemiyle yolcuların sağlık durumlarının denetlenmesinin hedeflendiği öğrenildi. Böylelikle Koronavirüs teşhisi konulmuş ya da temaslı bireyin; evinde 15 gün süresince tedavi görmesi gerekirken, sokağa çıkıp toplu taşıma araçlarıyla seyahat ederek hastalığı başkalarına bulaştırmasının da önüne geçilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

65 yaş üstü ve engelli Ücretsiz Akıllı Balkart sahibi vatandaşlar için belirlenen saatlerde ücretsiz seyahatlerini sürdürebilecekleri protokol ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Balıkesir Toplu Taşıma Genel Müdürü Atınç Akıncı, ilçedeki ulaşımda yeni bir çığırın önünü açabilecek hizmetin Ayvalık’a getirilmesinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla gerçekleştiğini kaydetti.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Çalışmalara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Sagay ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanı Mehmet Akif Şencan’ın yanı sıra AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür ile Ayvalık Şoförler Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi’nin de yoğun çabalarının olduğunu belirten Akıncı, imzalanan protokolün yıllık olduğunu da sözlerine ekledi.