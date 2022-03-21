Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ödüle doymuyor

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kızılcahamam kampında düzenlenen ‘AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Yılın En Başaralı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü”ne layık görüldü.

Geleneksel sanatlara önem veren ve şehri kültürel değerleriyle ön planda tutan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde “Yılın En Başaralı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü”ne layık görüldü. Düzenlediği “Sanatın On Hali-Geleneksel Türk Sanatları” ile “Tasarımla Balıkesir’i Anlat” yarışmalarıyla kentin kimliğini ve sanatsal birikimini gelecek nesillere aktaran çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle şehrin kültür ve geleneksel sanat envanterine büyük kazanımlar sağlayarak arşiv oluşturuyor. Türkiye’nin her yerinden birçok tasarımcı ve zanaatkarın katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda çıkan ürün ve eserlerde Balıkesir’in motifleri geleneksel ve çağdaş tasarımlarda hayat buluyor.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında şehrin en önemli motiflerinden olan domates gülü yapımı ve kısa zaman önce AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir’in mihmandarlığında Büyükşehir Belediyesi destekleriyle coğrafi işaret alan Balıkesir Pullusu eğitimleri veriyor.

Kültür ve sanat dünyasına bakıştan belediyecilik anlayışında kültür ve sanata, kültür sanat mekan yönetiminden dijital dünyada kültüre kadar geniş bir perspektifte hitap eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından "Balıkesir Dijital Gençlik Merkezi" projesiyle "Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı" ödülüne layık görülen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; “Sağlık Akan Petekler” projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ne, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi En Başarılı Büyükşehir Belediyesi Ödülü’ne, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ‘restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları” çalışmaları ile Metin Sözen Büyük Ödülü’ne, AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki tarafından “Yılın En Başaralı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü”ne layık görüldü.