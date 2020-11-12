Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Bandırma’da toplandı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısı, Bandırma’da yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında, 97 gündem maddesi ile 12 gelen evrak ile 112 madde görüşüldü. Toplantı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi. Bandırma Grand Asya Hotel’de gerçekleştirilirken pandemi kuralların uygun olarak ateş ölçümü maske kontrolü yapılarak alana alındı. Toplantı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yönetiminde ilk olarak yoklama alındı salt çoğunluğun sağlanmasından sonra açılış Saygı duruşu ve İstiklal Marşın okunmasıyla 112 maddelik Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleşti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, meclis toplantısının Bandırma’da yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İzmir’de meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı ve yaralı olanlara acil şifalar, geride kalan ailelerine sabırlar versin. Depremin olduğu anda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz deprem bölgesine intikal etti. Her birine çok teşekkür ediyorum. Tüm amacımız güzel şehrimizin en güzel parçalarından olan Kuvayı Milli şehrimizin güzel ilçesi Bandırma’yı Balıkesir’de yaşayan meclis üyelerimize tanıtmak. Amacımız karar verirken o ilçeyi daha iyi tanımaları. Türkiye’nin uluslararası gündemdeki konusuna biz de iştirak edelim dedik”.

Konuşmaların ardından 112 maddelik meclis toplantısı 1-41.maddeleri plan bütçe komisyonuna, 58. Belediye varlıklar, 63-77.maddeler İmar ve bayındırlık 97-102.maddeler sıra gözetmeksizin 78.maddenin önüne yazılmasına, 100-103.maddeler plan bütçe komisyonuna, 104 ila 112.maddeler ise imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Kasım ayı meclis toplantısı ve daha sonra gerçekleştirilecek meclis toplantıları korona virüs tetbirleri kapsamında da 2 ay boyunca ilçelerde yapılmamasına, kasım ayı meclis toplantısının 2.birleşimi saat 15:00’te Balıkesir Avlu’da yapılması karar verildi.