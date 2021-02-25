Balıkesir Büyükşehir Belediyenin rakibi İstanbul Basket

Türkiye Basketbol Ligi 20. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor bu hafta kendi evinde Nadir Gold İstanbul Basket Takımı ile karşılaşacak

Geçen hafta Finalspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Büyükşehir Belediye, 67-76 skorla sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmuştu. Arda Vekiloğlu’nun gelişiyle karnesine 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ekleyen Balıkesir BŞB., ligde toplam 12 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 2.sırada yer alıyor. Bu hafta oynayacağımız NG İstanbul Basket takımı ise ligde 2 galibiyet 17 mağlubiyet alıp ligin son sırasında yer alıyor.

Tuğberk Gedikli, İstanbul Basket maçı hakkında, “Oynayacağımız takım Anadolu Efes’in genç takımı. TBL’de, BSL’de, belki Avrupa’da yıllarca göreceğimiz, izleyeceğimiz gençler yetiştiriyorlar. Enerjileri her daim yüksek ve sonuna kadar savaşan bir takım. Galibiyet aldıkları takımların ikisi de bu sene zirveyi görmüş takımlar. O yüzden rakibimiz son sırada ya da gençler diyerek rehavete kapılmıyoruz. Kendi sahamızda bu maçtan da galibiyet alarak yükselişimizi devam ettirip, play-off oynamadan ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz” dedi. 27.02.2021 Cumartesi günü saat 15:45’te Kurtdereli Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka, TBF Tv’nin Youtube kanalından naklen yayımlanacak.