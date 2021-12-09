Balıkesir Baskette Yeni Yönetim

Türkiye ve Balıkesir’de basketbolun lokomotif kulüplerinden Balıkesir Basket Spor Kulübü üyeleri geçtiğimiz günlerde Divan Kurulu Başkanlığı’nı Tamer Çallıoğlu’nun yaptığı kongrede oybirliği ile yeni yönetim kurulunu seçti.

Kongre sonrası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın,Başkan Yardımcısı Gafur Çoymak, Genel Sekreter Kubilay Arıcı ,Sportif İşler ve Tesislerden Sorumlu Esen Balıbek ve Altyapı Sorumlusu Erhan Savaş oldu. Ayrıca Genel Kurul Üyelerinden Metin Yalçın Mali İşler sorumluluğu ,Alp Kaan da Basın -Halkla İlişkiler ve Hukuk İşleri sorumluluğunu üstlenerek yeni oluşumda görev aldılar.

Kulübün Yeni Yönetim Kurulu adına yapılan ortak açıklamada “Kulübümüzün Balıkesir ve ülke basketboluna geçmiş katkıları tartışmasız ortadadır.En alt seviyeden başlayarak Süper Lige ulaşan yolculukta Türkiye’nin en çok takip edilen,heyecan veren basketbol takımlarından biri geçmiş yönetimler sayesinde olmuştur.Bu geçmişimizden aldığımız enerji,motivasyon ve yüklendiğimiz misyona uygun şekilde daha fazla çocuk ve gencimize artan basketbol olanakları sunmaya destekçilerimizin de katkılarıyla devam edecek,Balıkesir’i geçmişte olduğu gibi gelecekte de en üst düzeyde temsil etme vizyon ve hedefimizi de her zaman sıcak tutacağız.Bunun için gerekli adımları da yerel ve ulusal dinamiklerin destekleriyle atacağız.Yeni dönemin Kulübümüz ve Balıkesir’e artan bir sportif enerji katmasını diliyoruz” denildi.

Yeni Yönetim maçları devam eden Altyapı takımlarından U14’ün de antrenmanına moral ziyaretinde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı.