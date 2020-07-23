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Balıkesir basınının manşetler sergisi açılıyor

BALIKESİR GAZETECİLER CEMİYETİ (BGC) BAŞKANI RAMAZAN DEMİR

BALIKESİR 23.07.2020, 14:52
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Balıkesir basınının manşetler sergisi açılıyor

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, "24 Temmuz Basın Bayramı" mesajında, gerçek anlamda halkın gözü, kulağı, sesi olan yerel medyaya sahip çıkılması ve sosyal paylaşım ağlarını operasyon merkezlerine dönüştüren vandallara karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. BGC Bu kapsamda Paşa Konağında “Balıkesir Manşetler Sergisi” açılışı yapılacak.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. Yılı nedeniyle mesaj yayınladı,

Mesajında Demir, ilk yıllarda “Basın Bayramı” olarak kutlanan 24 Temmuz’un, basın özgürlüğü ve basın emekçilerinin haklarının kısıtlanmaya gidilmesi üzerine "Basın Dayanışma Günü" olarak kutlamaya başladığını anımsattı.

Sansür ile gazeteci haklarının bugün de konuşulmaya devam ettiğini ifade eden Demir, gazetecilerin nasıl zor şartlar altında çalıştığının en son pandemi sürecinde görüldüğünü belirtti. Demir, demokrasinin güçlendirilmesi, halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi noktasında çok ciddi emek harcayan gazetecilere kısıtlanan haklarının geri iadesini beklediklerini söyledi. Dünyanın en zor ve sorumluluğu en büyük meslekleri arasında gazeteciliğin ilk sıralarda geldiğine dikkat çeken Demir, ülke ve toplumsal çıkarlar ile kişi hak ve özgürlükleri konusunda gazetecilerin, herkesten daha çok duyarlı olmasının önemine değindi."

Yerli ve Milli medya için Basın Meslek yasası

Başkan Demir sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. "Türk basını öncelikle, gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasasına ihtiyaç duymaktadır. Çağrımız; siyasetçilerin, bürokratların, hukukçuların ve Cemiyetimizin de çatısı altında bulunduğu ülkenin kapsamlı basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile diğer meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması, kanun teklifi hazırlanması ve teknolojik gelişmeler de göz önüne alınarak günümüz koşullarına uygun şekilde Gazetecilik Meslek Yasasının ivedilikle çıkarılmasıdır. Bu yasanın ülkemize kazandırılması bağımsız, yerli ve milli bir medyanın da önünü açacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un katılımıyla yapılan “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nı bu yolda atılan ciddi adım olarak görmekteyiz. Ayrıca manipülatif ve provakatif bilgi merkezlerine dönüşen sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarını temiz medya, temiz toplum adına önemsiyor ve destekliyoruz.”

Şarlatanlara prim vermeyin

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Basın Dayanışma Günü mesajının son bölümünde, yasama, yürütme ve yargıdan sonra 4. kuvvet olarak nitelenen basının, hain darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz’da verdiği demokrasi sınavından alnının akıyla çıkarak kötü sicilini temizlediğine ve kaybettiği itibarını geri kazandığına vurgu yaptı.

Demir şunları ifade etti: “Basının gücünü, kendi şahsi çıkar ve amaçları doğrultusunda kullanan gazete ve gazetecilere prim vermeyin.

İyiyle kötüyü, güzelle çirkini ayırt edin. Bunu yaptığınızda temiz basın, temiz toplum hayali kendiliğinden gerçeğe dönüşecektir.

Böylece hakikati yazan gazeteler ile hakikati arayan gazetecilerin sesi daha gür çıkacak, halkın sesi. gözü, kulağı olacaktır. Bi kez daha hatırlatmak isteriz ki, gerçek manada özgür gazeteciliği yerel medya yapıyor. Halkımız yaşadıkları kentin gazetelerini okursa televizyonlarını izlerse, radyolarını dinlerse, internet medyasını takip ederse hem sorunların çözümüne, hem de demokrasimizin gelişmesine katkı verir” dedi.

BGC Başkanı Ramazan Demir, 24 Temmuz’da Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şubesi ile ortaklaşa düzenledikleri “Balıkesir Manşetler Sergisi” açılışına davet etti. Basın Müzesi bahçesinde 17.30’da açılacak sergi Cumartesi günü de gezilebilecek.

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