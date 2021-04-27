Balıkesir 3. Türk Müziği sempozyumu kitap olarak yayınladı

Türk Müziği’nin yaşatılmasında ve geliştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının rolünü ele alan Balıkesir 3. Türk Müziği Ulusal Sempozyumu büyük bir katılım ile Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşen sempozyumun bildirilerinin bulunduğu kitap yayınlandı. 3. gerçekleşen Balıkesir Türk Müziği Ulusal Sempozyumu Türk Müziğinin ünlü isimlerini ağırlarken, Sempozyumda onur konuğu olan ünlü ünlü sanatçı Ahmet Özhan “Hayatım Müzik” isimli bir konferans vererek, 2019 yılı Türk Müziği Hizmet ve Onur Ödülü almıştı.

Şef Sahil, "Çok büyük başarılara imza attık

Balıkesir 3. Türk Müziği sempozyumunun kitap olarak yayınlanması sonrası bir açıklama yapan Şef, Sanat Yönetmeni Sıtkı Sahil, geçen yıl 3. düzenlediğimiz sempozyumun kitap halinde yayınlamanın gururunu yaşıyoruz. Balıkesir Türk Müziği Korosunu 1982 yılında kurulduğunu belirterek, "Balıkesir Türk Müziği Korosu Konservatuvar müfredatlarından faydalanarak çalışmalarını başlatmış ve sanatseverlerine konserlerle kendini tanıtmış, Alt yapı eğitimini ön plana çıkarmış, Çocuk koroları kurmuş, Gençlik grupları oluşturmuş ve Türkiye’nin en önemli bestekar, koro şefi, müzik insanı sanatçılarını, Balıkesirli sanatseverlerle buluşturmuştur. Üniversiteler ve Devlet konservatuarlarına elaman ve öğrenci kazandırarak bu önemli, görevini sürdürüyor. Konserleri amatör zihniyetle, profesyonel kalitede yapmaya özen göstermekte ve TRT, Klasik koroları, üniversitelere yetişmiş elamanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Sempozyumlar-Paneller-Söyleşiler yaptık ve bunları kitap olarak yayınladık. Türk Müziği eğitimi almış olan gençlerin, müzik öğretmenliklerine giderek öğretmen olan gençlere özellikle Türk Müziği eğitiminin çocuklarımıza verilmesinin önemli bir ihtiyaç olduğu gerçeği anlatılmıştır. Balıkesir de kurulan konservatuvar ve sanat merkezi gibi kurumlara öncülük etmiş, eğitici konusunda destek vermiştir. TRT ve Türkiye’nin bir çok ilinde konserler verdik. Balıkesir Türk Müziği Korosu 2 bin koro ve 7 ülke içerisinden ITRİ ödülüne layık görüldü" dedi.

Sahil, "Birçok devlet ve radyo sanatçısı yetiştirttik"

Şef, Sanat Yönetmeni Sıtkı Sahil sözlerinim devamında sanat yaşamı boyunca 150 söz yazarının şiirlerini bestelediğini ve bu bestelerin TRT dahil bir çok kurum ve koroların repertuvarında yer aldığını belirterek, " Balıkesir Musiki Derneği bünyesinde Balıkesir Türk Müziği Korosu olarak faaliyetimize devam ediyoruz. Ben eğitim, öğretime çok fazla önem veriyorum. Şu anda üniversitelerde hoca olmuş öğrencilerimiz var, radyo sanatçısı, devlet korolarında sanatçılarımız, öğretmenler, bu korodan giden operacımız bile var. En önemlisi her sene koromuzda eğitim gören, alt yapıdan yetişen çocuklarımız üniversiteyi kazanıp bu kurumlara gidebiliyorlar. Devletin 6-7 korosundan birinin şefi de buradan öğrencimiz. Kurulduğumuz yıldan bu yana belki 100 seneye sığmayacak işler yaptık diyebilirim."