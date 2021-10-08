banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altın tekrar yükselişte!
Altın tekrar yükselişte!
Böyle bina yapılır mı?
Böyle bina yapılır mı?
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?

Balıkçıların güvenli limanı Erdek

Erdek balıkçılar için güvenli liman oldu. Erdek körfezinde balık bolluğu sahildeki tekne sayısını arttırdı.

BALIKESİR 08.10.2021, 09:40
Balıkçıların güvenli limanı Erdek

Erdek balıkçılar için güvenli liman oldu. Erdek körfezinde balık bolluğu sahildeki tekne sayısını arttırdı.

Gırgır denilen büyük balıkçı tekneleriyle 1 Eylül’de vira bismillah diyerek av sezonunu açan irili, ufaklı çok sayıda balıkçı teknesi Marmara Denizi’nde kısmetini arıyor. Gece ve gündüz demeden denizde balık kovalayan balıkçı tekneleri, boş zamanlarında güvenli liman olarak gördükleri Erdek Limanı’na demir atıyor. Personeli bir süre dinlendikten sonra yeniden Marmara Denizi’ne açılan balıkçı tekneleri hamsi, istavrit ve lüfer balığının bolca görüldüğü Erdek körfezinde ağ atarak balıkları teknelerine alma uğraşı veriyor. Balık bolluğunun yaşandığı Erdek körfezine ağlarını atan tekneler, kasalar dolusu balıklarla Erdek İlçesi’nin yanı sıra Ocaklar Mahallesi İskelelerine yanaşarak kamyonlara yüklenen balıklar balık hallerine sevk ediliyor.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1