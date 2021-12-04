Balıkçıların ağları denetlendi

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerde denize açılan balıkçı teknelerindeki ağlar denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli su ürünleri kontrol ekiplerince, balıkçı barınaklarında bağlı teknelerde bulunan ağların denetimleri gerçekleştirildi. Balıkçıların daha bilinçli avlanmalarını sağlayarak avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması, eşitsizliğin ve fırsatçılığın önüne geçilerek adaletli bir avcılık rekabetinin yerleşmesi, su ürünleri potansiyelinin korunarak gelecek nesillere temiz bir çevre, temiz bir deniz ve balık çeşitliliğinin aktarılması amacıyla yasa dışı ve usulsüz avcılık yapanlara yönelik su ürünleri kontrol ekiplerince 24 saat esasına göre denetimlerine gece ve gündüz aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

Diğer yandan su ürünleri kontrol ekiplerince, karaya çıkış noktalarında ve balıkçı barınaklarında tüketicinin mevzuata uygun ve sağlıklı ürüne ulaşması için avlanan balıklar üzerinde de denetimlerin devam ettiği öğrenildi.