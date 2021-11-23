Balıkçıların ağına takıldı 900 Liraya satışa çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Büyükşehir Belediyesi balık halinde balıkçıların oltasına takılan kalkan ve deniz levreği 900 Liradan satışa sunuldu.

Marmara’ da avlanan balıkçıların ağlarına nadir çıkan balıklar takılıyor. Gece ağ atan Bandırmalı balıkçıların ağına 2 kilo ağırlığında kalkan balığı takıldı. Balıkçı Baki Arıç, kalkan balığının 400 liradan satışa sunulduğunu açıkladı. Öte yandan Karadeniz açıklarında ağ atan balıkçıların ağına ise 4 kilo 100 gram ağırlığında deniz levreği takıldı. Balıkçı Barış Yıldız da, deniz levreğinin 500 liradan satışa sunulduğunu açıkladı. Balık halinde hamsi 40, çinekop, sardalye 25, istavrit 25 ve karides ise 50 liradan satılıyor.