Balık bağışıklığı güçlendiriyor

Balıkesir’de Diyetisyen Nevzat Durak, bağışıklık sistemini özellikle kış aylarında güçlendirmek için balıktan alınacak vitaminlerin önemli olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı bağışıklık sistemi ve metabolizmamızı hızlı tutmak için düzenli beslenme, günde 3 porsiyon meyve, günlük 5 bin adım ve kış aylarında balık tüketmek gerekiyor. Covid-19’a karşı alacağımız önlemler konusunda açıklama yapan Diyetisyen Nevzat Durak, kış aylarında balıkların yağlanmasının bizler için avantajlı olduğunu ve balıklardan alınan vitaminlerin virüse karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağını ifade etti. Diyetisyen Nevzat Durak, sözlerinin devamında “Öncelikle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak adına uzun süre aç kalmamak gerekiyor. Ne yazık ki yanlış diyet yöntemleri uygulayarak bağışıklık sistemimizi güçsüzleştirdiğimiz gibi metabolizmamızı da yavaşlatabiliyoruz. Bağışıklık sistemimiz düşünce de hastalıklara karşı direncimiz kırılıyor. Bunun yanında günde 3 öğün, 3 ara öğün şeklinde dengeli beslenmek bizim olmazsa olmazımızdır. Vitamin ihtiyaçlarımız, özellikle antioksidan vitamin ihtiyaçlarımız, A, C, E vitaminleri yine mineraller olarak da selenyum ve çinko yönünden dengeli ve zengin beslenmek metabolizmamızı hızlandıracak ve hastalıklara karşı da bağışıklık sistemimizi ayakta ve güçlü tutacaktır. Bunun yanında 3 porsiyon meyve ve 2 porsiyon sebze tüketmemiz gerekiyor. Özellikle kış aylarında balıkların yağlanması bizim için çok avantajlıdır. Çünkü yağda eriyen vitaminler, balıklardan alacağımız vitaminler Covid-19’a karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutacaktır. Düzenli bir uyku düzenimiz olması gerekiyor ve düzenli olarak egzersiz yapmamız gerekiyor. Günlük en azından 5 bin adım atarak ya da evde kalıyorsak ev egzersizleri programları indirerek evde yaşamımıza hareket katabiliriz. Sigara, alkol ve uyuşturucu bunlar ne yazık ki bütün hastalıklara olduğu gibi Covid-19’a karşı da bağışıklık sistemimizi oldukça yavaşlatıyor. Bunlardan ne kadar uzak durursak bizler için o kadar iyi olacaktır. Önemli olan bu hastalığa yakalanmamak. Yakalanırsak eğer yakalandıktan sonra kurtulmanın ve iyileşmenin en büyük faktörlerden birisi vücudumuzun direncidir. Direncimizi yüksek tutmak için kötü alışkanlıklardan uzak durmamız, dengeli ve düzenli beslenmemiz, meyvelerden zengin, taze ve mevsiminde olanlardan faydalanmak, yanlış diyet programlarından uzak durmak gerekiyor. Kilo vermek için sağlığımızı riske atmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.