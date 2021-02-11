Bakan Pakdemirli’den Manyas kelle peynirine övgü

İncelemelerde bulunmak, düzenlenen törenlere katılmak üzere Balıkesir’e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kendisine ikram edilen coğrafi işarete sahip Manyas kelle peynirini çok beğendiğini belirtti.

Balıkesir İl Tarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliğinin Sütbir kart lansmanına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Manyas Kaymakam Vekili Fatih Yıldız ve Manyas Süt Üreticileri Birliği tarafından Manyas kelle peynirinin Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen coğrafi işaret ve marka tescili beratını takdim ederek, stantta bulunan kelle peynirinden ikram ettiler. Peynirin damağında değişik bir lezzet bıraktığına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, coğrafi işaret için verdikleri katkıdan dolayı Manyas Kaymakamlığı ve Manyas Süt Üreticileri Birliğine teşekkür etti.