Bakan Kasapoğlu jeopark çalışmalarını inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sındırgı’da Hisaralan jeopark çalışmalarını inceledi.

Türkiye’nin tek canlı dikitlerinin bulunduğu Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Hisaralan bölgesinde Jeopark çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile devam ediyor.

Hisaralan’ın cazibesinin artırılması için Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) hazırladığı jeopark projesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edildi. 14 yıl önce termal turizm merkezi ilan edilen Hisaralan Kaplıcaları’nın, ABD’deki Yellowstone ve İzlanda’daki Gayzer bölgesi gibi bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Sıcak suyun yüzeye çıkmasıyla biriken bakteriler ve mikro organizmaların oluşturduğu dikitlerin de bulunduğu bölge, proje kapsamında turizme kazandırılacak. Jeopark, Hisaralan Kaplıcaları’na gelen yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirilecek.

Balıkesir ziyaretleri kapsamında Sındırgı ilçesinde geceyi geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kahvaltı sonrasında kaldığı termal otelin kaynak bölgesine gitti. İlçe merkezine 23 km uzaklıkta kaynağında 98 derece sıcaklığa sahip Hisaralan termal suyunun kendi cazibesi ile yeryüzüne çıkarken oluşturduğu doğal güzellikleri gören bakan Kasapoğlu aynı alanda gerçekleştirilen Jeopark çalışmalarını yerinde inceledi.

Proje koordinatörü Balıkesir üniversitesi öğretim görevlisi Erdal Gümüş bakan Kasapoğlu’na proje hakkında detaylı bilgi verdi. Proje sahasının bir kısmını gezen ve incelemelerde bulunan bakan Kasapoğlu, “Doğal şehir unvanıyla tanınan Sındırgı ilçesinin bu projeyle Türkiye’nin parlayan yıldızı haline geleceğini“ belirtti.

İnceleme gezisi sonrasında açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Tabii biliyorsunuz Sındırgı doğal şehir. O yüzden keşfedilecek pek çok özelliği var. Biz de bu ziyaretimizde bu güzelliklerin bir kısmını tanıma görme şansımız oldu. Şimdi de bu alandayız. Hisaralan’dayız. Hisaralan’ın sahip olduğu hem keşfedilmiş, hem de keşfedilmeyi bekleyen pek çok zenginliği var. Az önce şu ana kadar ortaya çıkarılan travertenleri gördük. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Belediyemizle birlikte. Onun yanında doğal Jeotermal kaynakları yine gördük. İnanıyorum ki çok yakın vadede, buradaki doğal özellikler, bu zenginlikler hem ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın, Dünyadan gelen pek çok yabancı turistin de ilgisini çekecek. Önemli bir destinasyon olacaktır“ dedi.

Bakan Kasapoğlu’na İda Madra Hisaralan Jeopark inceleme gezisinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti il başkanı Ekrem Başaran, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, protokol üyeleri eşlik etti.