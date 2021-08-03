Azeri şehidinin ailesi Azerbaycan’a gidiyor

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Karabağ savaşında şehit olan Hasanov Hikmet Fikret’in Balıkesir Gönen Hacıvelioba köyünde yaşayan annesini ziyaret ederek şehidin annesine verdikleri sözü yerine getirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Kaymakam Arslan Yurt Karabağ savaşında şehit olan Hasanov Hikmet Fikret’in annesine Azerbaycan’ın Gence’de bulunan mezarını ziyaret etmek maksadıyla göndeririz sözünü yerine getirdiler. 7 Ağustosta anne Kifayet Kocabacak ve kızı Canan Kocabacak, Milletvekili Yavuz Subaşı ile Kaymakam Arslan Yurt tarafından alınan biletler sayesinde Azerbaycan’ın Gence şehrine gidecekler.

Milletvekili Subaşı, "Anne Kifayet Kocabacak ve kızı Canan Kocabacak‘ı Azerbaycan Gence’ye gönderiyoruz. Tek millet, iki devlet olarak Türkiye - Azerbaycan kardeşliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu vesile ile Karabağ şehidimizin ailesine verdiğimiz sözümüzü tutmanın gururu ile bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.