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Ayvalık’ta zorla fuhuş yaptırılan iki kadın kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu iki kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.

BALIKESİR 02.05.2021, 23:26
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Ayvalık’ta zorla fuhuş yaptırılan iki kadın kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu iki kadın, jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu kadınların pasaportlarını ve telefonlarını alıp, videolarını çekerek zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri ortaklaşa düzenledikleri operasyonlarla T.K. ile M.E. isimli iki kişiyi yakaladı.

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ne bağlı Sarımsaklı mevkii ile ilçe merkezindeki Fevzipaşa ve Vehbibey Mahallelerinde kadınlara zorla fuhuş yaptıran T.K. ve M.E.’nin ev ve güzellik SPA, masaj salonu olan işyerinde iki yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyonlarda elde edilen suç unsurlarına el konulurken, T.K. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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