Ayvalık’ta zeytinin geleceği tasarlandı

Ayvalık’ta, Koç Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Doktora öğrencileri tarafından “Zeytincilik Çalıştayı” düzenlendi.

Ayvalık Kent Konseyi ve Ayvalık Belediyesi ortaklığında düzenlenen ve Ayvalık’taki gönüllü zeytin üreticileri, Ziraat Mühendisleri ve tasarımcıların bir araya geldiği çalıştayda zeytinin üretiminden sofralarla buluşmasına tüm strateji belirleme ve bilimsel çalışmalar masaya yatırıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Aykut Coşkun koordinatörlüğündeki Ayvalık’ta misafir edilen 15 öğrenci, endüstriyel tasarım konusundaki yeteneklerini geleceğin zeytinciliği için sergiledi. İleri teknoloji hasat makinelerinden, zeytinin tüm aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek yeni nesil aletlere kadar bütün ekipmanları doğa ve günümüz koşullarına uygun, hatta gelecekteki ihtiyaca cevap verecek şekilde tekrar tasarlayan akademik öğrenciler projelerini yakın gelecekte hayata geçirmeyi hedefliyorlar.

Çalıştay hakkında açıklamada bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinciliğe verdiği öneme değindi. Zeytinciliğin gelişmesi adına verilen her çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Mesut Ergin bilimsel olarak yapılacak tespitler açısından bu çalıştayın çok önemli olduğunu söyledi. Çalıştayı yakından takip eden ve ziyarette bulunan Başkan Ergin; “Kentimizde misafir ettiğimiz Koç Üniversitesi Doktora öğrencileri tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasat sürecindeki problemlerin görüşüldüğü ve hasat araçlarının yeniden tasarlandığı çalıştaya katılıp öğrencilerimizle sohbet ettik, zeytinin geleceğini konuştuk. Kooperatifimiz tarafından üretilen zeytinyağı ürünleri ve Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları olarak çıkarttığımız kitaplarımızı hediye ettik. Böyle değerli öğrencileri, ülkemizin ve zeytinin geleceğine tasarımlarıyla yön verecek gençleri kentimizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.