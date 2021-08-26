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Ayvalık’ta zeytin yetim kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin zeytin ve zeytinyağı sektörünün en önemli isimlerinden Özgün Zeytincilik’in sahibi Ahmet Sucu yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

BALIKESİR 26.08.2021, 19:43
Ayvalık’ta zeytin yetim kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin zeytin ve zeytinyağı sektörünün en önemli isimlerinden Özgün Zeytincilik’in sahibi Ahmet Sucu yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Bir süredir Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde tedavi gören Ahmet Sucu’nun hayatını kaybetmesi ilçede üzüntüyle karşılandı. Yardımseverliği ve 7’den 77’ye her kesimden insanlarla kurduğu gönül köprüsü ile yüreklerde taht kuran Ahmet Sucu’nun yarın Merkez Saatli Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından Ayvalık Kabristanı’na defnedileceği öğrenildi.

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