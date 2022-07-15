Ayvalık’ta Zeytin Çekirdekleri ile TEMA işbirliği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, TEMA Vakfı Ayvalık Temsilciliği ile Ayvalık Zeytin Çekirdekleri Grubu ‘Doğanın Kahramanları Çekirdekten Yetişir’ projesiyle Ayvalıklı çocuklar için ortak etkinlikler dizisi başlattılar.

Önceki yıllarda küçük paylaşımlarla gerçekleştirilen bu işbirliğinin, yeni dönem için planlanmış doğa temalı çeşitli girişimlerle ve Ayvalık’ın geleceği olan çocukların katılımıyla büyüyerek devam etmesinin hedeflendiği öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan TEMA Vakfı Ayvalık Şube Temsilcisi Haluk Aysu, “TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumluluğu da TEMA’nın genel ilkeleri çerçevesinde Ayvalık yerelinde okullarda ve diğer kurumlarda doğa eğitimleri, doğa ve çevre ile ilgili projeler geliştirme, savunuculuk ve farkındalık çalışmalarını gönüllü olarak yapmaktadır” dedi.

Zeytin Çekirdekleri; Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Milli Eğitim Müdürlüğü ile 2015 Mart ayında kurulan, Zeytin Çekirdekleri Derneği ile işbirliği içerisinde yürütülen gönüllülük seferberliği ve imece yapısına sahip bir sosyal sorumluluk programı olduğunu kaydeden Aysu, “ Program, Ayvalık Belediyesinin öncülüğünde gelişmektedir. Ayvalık’ta yaşayan öncelikle sosyo-ekonomik açıdan kısıtlı çocukların toplumsal, sosyal ve kişisel gelişimi için müzik, sanat ve spor temelli çalışmalar programın ana yapısını oluşturur.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okul öğrencileri arasında yarışma ile seçilecek Ayvalık’ın doğasını betimleyen şarkı sözü yarışması düzenlenecektir. Kazanan şarkı sözü üzerine yapılacak beste ile kente Ayvalık markası taşıyan bir şarkı kazandırılacaktır. Okullarda halihazırda düzenli olarak uygulanan TEMA Eğitim Programlarının yanı sıra Zeytin Çekirdekleri korosunun desteğiyle doğa temalı konserler verilecektir. Müzikli çocuk tiyatrosu için oyun yazarlığı atölyeleri açılacak, çalışma sonucu çıkan doğa temalı senaryo oyunlaştırılacaktır. Ayvalık’ta atıl durumdaki kentsel alan kırıntılarında teşkil edilecek mini parkletler içinde Tema Gönüllüleri ve Zeytin Çekirdekleri birlikte ağaç ve bitki dikimleri yapacak ve bu fidanların rutin bakımları gönüllüler tarafından üstlenilecektir” diye konuştu.