Ayvalık’ta “zeytin ağacı” eylemi

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile zeytin üreticilerinin katıldığı, “Haydi Ayvalık hep birlikte zeytinime dokunma” sloganıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması yapıldı.

Etkinlikte kalabalığa seslenen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Mübadele öncesi ve sonrasında bu topraklarda zeytin ağacı, zeytin ve zeytinyağı her zaman var olmuştur. Biz bu emaneti atalarımızdan nasıl aldıysak, gelecekteki kuşaklara da öyle teslim edeceğiz. Hatta üzerine yeni zeytin fidanları dikerek, iki milyon olan zeytin ağacı sayımızı üç milyona, beş milyona çıkararak yeni zeytinlik alanları ’zeytinin başkenti Ayvalık’ olarak örnek gösterileceğiz. Bunu sizlerle geçimini zeytinden zeytinyağından sağlayan üreticilerle el ele kol kola birlikten güç doğar sloganıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

"Bin yaşında bir anıt zeytin ağacı, bin yıldır meyve veriyor" diye devam eden Ergin, "Şu an başlayıp bin yıl devam edeceğiniz başka bir hayat var mı dünya üzerinde. Zeytin sadece bir ağaç değil, nesillerden nesillere aktarılan bir kültür mirasıdır. Zeytin, Ayvalık mutfağında her zaman başroldedir. Ayvalık’ta her evin girişinde ’hayat altında’ mutlaka bir zeytinyağı küpü olur. O bizim çocukluğumuzun kokusudur. Sadece koku değil, bir hayatın bir kültürün sembolüdür. Hatırası ve heyecanıdır. Zeytin bir yıl var bir yıl yoktur, bunların hepsi kültürün birer parçasıdır" ifadelerini kullandı.