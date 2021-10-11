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Ayvalık’ta yer gösterilen 17 yere pota dikildi

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yeni dev adamlar yetiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Türkiye genelinde “Yer Gösterin Pota Yapalım” sloganıyla başlatılan seferberliğin Ayvalık etabı tamamlandı.

BALIKESİR 11.10.2021, 09:17
Ayvalık’ta yer gösterilen 17 yere pota dikildi

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yeni dev adamlar yetiştirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Türkiye genelinde “Yer Gösterin Pota Yapalım” sloganıyla başlatılan seferberliğin Ayvalık etabı tamamlandı.

Bu kapsamda; Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okul bahçelerine 9 adet, Ayvalık Belediyesi’nin belirlediği park ve bahçelere 8 adet olmak üzere toplam 17 adet pota dikildi.

Projenin Ayvalık etabının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür yaptığı açıklamada, “Devletimiz, bakanlıklarımız, müdürlüklerimiz ve tüm kurumlarımız aracılığıyla, spora gönül veren değerli gençlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz.”dedi.

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