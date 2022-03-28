Ayvalık’ta “Turizmde Güncel Yaklaşımlar, İstihdam ve Kariyer Fırsatları” masaya yatırıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cunda Uygulama Otelinde, “Turizmde Güncel Yaklaşımlar, İstihdam ve Kariyer Fırsatları” konulu panel düzenlendi.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen panele; Balıkesir Üniversitesi akademisyenleri, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, turizm sektörü temsilcileri, öğretmenler ve Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Panelde; Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç ile MUSHO Otel Genel Müdürü Turhan Gümüşkaya, D-Resort Murat Reis Otel Genel Müdürü Reşat Doğantez ve Adrian Hotel de Lux Health Genel Müdürü Ceyhun Özsan konuşmacı olarak katıldı.

Turizm alanında yapılması gerekenlerin yanı sıra sektörde yeni hedeflerin masaya yatırıldığı panelde, sektörün ihtiyacı olan kalifiye personel yetiştirilmesi ile sektör çalışanlarının kariyer sahibi olabilmeleri konuları üzerinde görüş alışverişlerinde bulunuldu.

Panel sonrasında akademisyenlere katılımları nedeniyle plaketleri takdim edildi.