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Ayvalık’ta trafik kazası: 1 yaralı
AYVALIK’TA TRAFİK KAZASI; 1 YARALI
BALIKESİR 03.08.2020, 21:45
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BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında İskele mevkiinden Altınova merkez istikametine gelen Cengiz A.’nın kullandığı 10 BDU 59 plakalı motosiklete hemen arkasından seyreden Emirhan K.’nin kullandığı 34 GR 5218 plakalı araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle başında kaskı olmayan motor sürücüsü kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü müşahede altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, vatandaşlar sık sık trafik kazalarının meydana geldiği İskele yolunda yetkililerin gerekli önlemleri almasını istedi.
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