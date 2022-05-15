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Ayvalık’ta TOKİ süreci başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalleri gerçek olması için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçeye toplu konut yapılabilmesine ait yasal süreç önümüzdeki aylarda başlıyor.

BALIKESİR 15.05.2022, 15:45
Ayvalık’ta TOKİ süreci başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, dar gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalleri gerçek olması için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilçeye toplu konut yapılabilmesine ait yasal süreç önümüzdeki aylarda başlıyor.

Ayvalık’ın doğalgaz ve su ihtiyacının karşılanması yönünde yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerinde toplayan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, son zamanlarda en çok üzerinde durduğu ilçeye TOKİ’nin getirilmesine ilişkin girişimleriyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması yolunda artık sona gelindiğini müjdeledi.

Mustafa Canbey konuyla ilgili AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür’e ait Sarımsaklı’daki bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda; Mustafa Canbey ve Ali Gür’ün yanı sıra AK Parti Ayvalık İlçe yöneticileri; Betül Akın, Elmas Özmen, İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Güren, Ayvalık Belediyesi’nin MHP’li Meclis Üyesi Mehmet Anıl Okyar, MHP Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Yalın ve MHP Ayvalık İlçe yöneticisi Osman Gençoğlu hazır bulundu.

Toplantıda Ayvalık’a TOKİ yatırımlarının gelebilmesi için yaptıkları girişimler hakkında bilgiler veren AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey, yatırım alabilmenin ciddi bir mücadele gerektirdiğini vurgulayarak, “Bizde bu mücadeleyi vererek şehrimize, ülkemizin imkânları doğrultusunda yatırım almaya gayret ediyoruz” dedi.

Ayvalık’a her geldiğinde hemen hemen dar gelirli tüm vatandaşlardan TOKİ ile ilgili talepler geldiğini kaydeden Mustafa Canbey, “Bizde bu yönde Ankara’da ciddi girişimlerde bulunduk. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında TOKİ Başkanımız Ömer Bulut bu konuda bir start verdi. Özellikle de Ayvalık’ta toplu konutların yapılacağı alan konusunda çalışmalar yapıldı. Bu noktada partimizin Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür’ün de çok ciddi katkıları oldu. Yine Aralık ayında teyit amaçlı bir kez daha gidip Sayın Bulut ile görüşmede bulunduk. En son yaptığımız görüşmede de ise 300 + 200 olmak üzere Ayvalık’a yapılacak TOKİ konutu sayısı 500’e çıkarıldı. İnşallah önümüzdeki dönem ihtiyaca göre TOKİ tarafından yeni toplu konutlar da Ayvalık’a yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

Zaman zaman sosyal mecralarda Ayvalık’a TOKİ tarafından toplu konut yapılmasına karşı çıkanların da var olduğunu gözlemlediğini belirten Canbey, “Bizim TOKİ ile ilgili çalışmalarımızda son derece iyi niyet var. Biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını öncelikli olarak görüyoruz her zaman. Bu yüzden de Ayvalık’tan sıklıkla teşekkür dolu memnuniyetler alıyoruz. TOKİ konutları; Ayvalık Devlet Hastanesi’nin bulunduğu Telemenler Mevkiinde 400 dönümlük arazı üzerinde yapılacak. Şu anda arazi ile ilgili zemin etütleri gibi teknik araştırmalar sürüyor. Bu sürecin ardından da o bölgede toplu konut inşaatları başlayacak. Bu süreç önce 300 konut, ardından da 200 konut olmak üzere iki ayrı etapta gerçekleşecek. Ayvalık’ta başlatacağımız TOKİ inşaatları önümüzdeki aylarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın açıklayacağı ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ içerisinde de yer alacak” dedi.

Ayvalık’ta TOKİ konutlarının tamamlanmasının bölge gelişimine çok büyük katkılar sağlayacağını savunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Sosyal tesisler, parklar, spor ve eğitim alanları da bulunacak. Bizim için TOKİ’nin Ayvalık’a gelmesi önemli. Biz bu hizmetten özellikle Ayvalıklı vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Yıllardır burada yaşayan ve Ayvalık’ın her karışında emeği olan insanların konut edinmesini istiyoruz. Bu yüzden de Ayvalık’ta TOKİ’ye başvurulara Ayvalık’ta en az 3 yıl ikamet etme şartını koydurduk. Bunun yanı sıra başvuranın üzerinde konut tapusu olmayacak. Çünkü bu konutlardan özellikle dar gelirli insanlarımızın yararlanmasını istiyoruz. Bir diğer şartımız da, başvuranın hanesindeki aylık gelirinin 10 bin liranın altında olması. Bu şartlara haiz her vatandaşımız başvuruda bulunabilirler. Ben yine bazı sosyal mecralarda bu konuyla ilgili ‘kendi yandaşlarına verecekler’ şeklinde yorumlar da gördüm. TOKİ, başvuruları alıyor ve kura ile çekiliş yapıyor. Bu çekiliş kamunun önünde oluyor ve herkes bu çekilişi görüyor. Son derece eşit ve adil bir çekilişle insanlarımız konut sahibi oluyorlar” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin’e sitem

Gazetecilerin yönelttiği, ‘Ayvalık Belediyesi TOKİ Projesi’ne ait çalışmalara dahil mi?’ şeklinde soruyu yanıtlayan Mustafa Canbey, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e de sitem ederek, “Bu TOKİ sürecinin yürütülmesi konusunda şimdiye kadar kendisinden herhangi bir talep gelmedi. tabiî ki bu yönde bir talep gelirse elbette birlikte çalışabiliriz. Sonuçta burası Ayvalık ve bu hizmeti Ayvalık alacak. Biz niye karşı çıkalım ki? Biz Ayvalık insanının hizmet almasını istiyoruz. Ayvalık’ın bu hizmeti almasını doğru buluyoruz. Ayvalık’a gelecek hizmetleri de her zaman destekleriz. Sonuçta milletimiz bizi vekil olarak seçmiş ve biz de milletimize hizmet edebilmek için elimizden ne geliyorsa yaparız. Hizmet noktasında hiçbir zaman geri durmayız.” açıklamasında bulundu.

Doğalgaz yatırımı tüm hızıyla sürüyor

Kendisinin özellikle üzerinde durarak Ayvalık’a doğalgaz getirilmesi için aylarca mesailer harcadığı BOTAŞ tarafından ilçeye gelecek doğalgaz boru hattına ait çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Milletvekili Mustafa Canbey, bunun yanı sıra da Ayvalık’taki tarihi Kız Meslek Lisesi binasının ihalesinin yapıldığını ve tamamlandığında Kültür Sanat Merkezi’ne dönüşeceğini belirterek ilçe genelindeki bazı okul binalarında yıkılıp yeniden inşaat yapılması, bakım-onarım gibi çalışmaların da yakın zamanda hayata geçirileceğini söyledi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür de ilçeye yapılan dev yatırımların hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Milletvekili Mustafa Canbey’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toplantının ardından AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve kahvaltıya katılanlar daha sonra TOKİ inşaatlarının yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu.

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