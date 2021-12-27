Ayvalık’ta tarihî binaya taşınmak için geri sayım

Ayvalık Belediyesi tarihî binaya taşınma hazırlığı içinde.

Rum asıllı bir işadamı tarafından Ayvalık’tan demir yolu geçeceği var sayılarak otel olarak yaptırılan ve bir dönem hastane olarak kullanılan Ayvalık Vergi Dairesi binasının restorasyonunda son aşamaya gelindi. Çevre düzenlemesinin ardından Ayvalık Belediyesi tarihî binada hizmet vermeye başlayacak. Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin çeşitli bölgelerinde on bir ayrı yerde bulunan birimlerin önemli bir kısmının bu binada hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Ergin, “O bina babalarımız döneminde hastaneydi, bizim gençliğimizde vergi dairesiydi. Bina yüz yılı aşkın bir zamanda yapılmış daha sonra devlet bir şekilde kullanmış. Bu bina Ayvalık Belediyesi’ne hizmet verecek. Bunu neden böyle düşündük? Bu ilçenin bir hikâyesi var. Herkes yeni bir bina yapmaktan yanaydı belediye için. Ben belediye binasının bir hikâyesi olmasından yanaydım. O hikâyeyi yazmak önemli. Kuruluşu yüz yıllara dayanan belediyemize tarihî bir yapı çok yakışacak” diye konuştu.

Uzun yıllar vergi dairesi olarak hizmet veren bina Millî Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık Belediyesi’ne tahsis edilmişti