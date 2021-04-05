Ayvalık’ta sesli kütüphane kuruldu

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi içerisinde görme engelliler için sesli kütüphane kurdu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, görme engelli vatandaşların, kültürel anlamda gelişmesine destek vermenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi. Başkan Ergin, sesli kütüphane sayesinde, engelli öğrencilerin ders kitaplarını, yetişkin bireylerin de arzu ettikleri hikaye ve romanları dinleyebileceğini belirtti.

Özellikle görme engelli öğrencilerin akademik hayatlarını desteklemek amacıyla oluşturulan sesli kütüphaneden Ayvalık’ta yaşayan görme engelli vatandaşlar yararlanabilecek. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi’nin bağışlarıyla kurulan sesli kütüphanede Türk ve Dünya Edebiyatı başta olmak üzere çeşitli konularda sesli kitaplar yer alıyor.

Ayrıca görme engelli öğrenciler; Ekpss, liseye hazırlık, üniversite açık öğretim derslerinin sesli kitapları ve “Milli Eğitim Görevde Yükselme” kitaplarından da yararlanabilecekler. Kütüphaneden açık öğrenim adalet, edebiyat, sosyal hizmetler ve sosyoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler de faydalanacak. Sesli kitaplar sadece engelli raporlarını getiren bireylere verilecek. Sesli kitap, kullanıcılarının getirdikleri usb belleklere aktarılacak. Kütüphaneye gelme imkanları bulunmayan vatandaşların elektronik posta adreslerine We Transfer yoluyla diledikleri sesli kitaplar iletilecek.