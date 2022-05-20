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Ayvalık’ta Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden gençlik konseri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle unutulmaz bir konsere imza attı.

BALIKESİR 20.05.2022, 07:47
Ayvalık’ta Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden gençlik konseri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle unutulmaz bir konsere imza attı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın yanı sıra Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay Öztürk, Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü İsa Aydemir ve okulun binasını bakanlığa bağışlayıp, tefrişatını yaptıran hayırsever işadamı Cihan Şişman ile eşi Sebahat Şişman’ın hazır bulunduğu geceyi yüzlerce vatandaş coşkuyla izledi.

Okul öğretmenleri Emre Yurdabak, Çağrı Çalışır, Nazire Özeren, Seda Atay’ın öncülüğünde, Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen gecede öğrencilerin Türkçe sözlü pop müziğin sevilen eserlerini büyük bir başarıyla seslendirdiler.

Bulgaristan ve Hindistan halk oyunları ekiplerinin dansları ve müzikleriyle renk kattıkları gecede konuşan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir kez daha şükranla eğildiklerini vurgulayarak, “Zaman zaman toplum içerisinde sorulur ve bizler de bazen bu sorulara muhatap oluruz; ‘Çağın gençliği nereye gidiyor?’ diye. İşte çağın gençliğinin gittiği yer burada. İşte eğitimin geldiği nokta. Atatürk’ün, ‘Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz ve Biz O’nu gençliğe emanet ettik’ dediği gençlik, bugün burada. Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi de bu örneklerden sadece biri. Bizler de eğitimciler olarak bu öğrencilerimiz, öğretmen kadromuz ve idari kadromuzla gurur duyuyoruz” dedi.

Okulun inşasını ve tefrişatını yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayan Hayırsever İşadamı Cihan Şişman gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayarak, “Okulumuzun bu günlere gelebileceğini düşünemiştim. İnanılmaz duygulu anlar yaşıyorum şu anda. Harika bir gece yaşıyoruz. Çok mutluyum” diye konuştu.

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