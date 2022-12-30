Ayvalık’ta Sarıkamış Şehitleri için duygusal gösterim

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sarıkamış harekâtının 108. yıldönümü nedeniyle Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir anma programı düzenlendi.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen programa; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, daire amirleri, gaziler, AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sarıkamış Destanı’nı anlatan fotoğraf sergisinin de bulunduğu Cunda MTAL bünyesindeki Mavi Salon’da düzenlenen etkinlik; saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, “Tarihe ‘Felaketli bir meydan muharebesi’ olarak geçen Sarıkamış harekatı, 90 bin askerimizin düşmana yokluğa ve dondurucu soğuğa karşı vatan uğruna gözlerini kırpmadan şahadete erdikleri şanlı tarihimizin hüzünlü yapraklarından birisi olarak hafızalarımızda yer almış bir yiğitlik destanıdır” dedi.

Duygusal tiyatro oyunu izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Müdür Abdülaziz Yük’ün konuşmasının ardından Sarıkamış Belgeseli’nin izlenmesiyle süren etkinlik; okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Sarıkamış Destanı’nın sergilendiği tiyatro gösterimiyle sona erdi.

Okulun Edebiyat öğretmeni Kazım Koçer’in sahneye koyduğu oyunu izleyenlerin zaman zaman duygusal anlar yaşayarak, gözyaşı dökmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.