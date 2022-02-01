Ayvalık’ta Sahil Güvenlik yasa dışı deniz avcılığına geçit vermiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri yasadışı avcılık yapan 11 kişiyi ceza yağmuruna tuttu.

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 550 kilogram deniz patlıcanının denize iadesi sağlandı.

Gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı avcılık yaptıkları belirlenen 11 şahsa toplam 47 bin 982 lira idari para cezası uygulanırken, bu avcılıkta kullanılan trol ve algarna donanımlarına da el konuldu.