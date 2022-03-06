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Ayvalık’ta polisten kaçak alkol operasyonu
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği öğrenilen bir kişiyi yakaladı.
BALIKESİR 06.03.2022, 17:50
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği öğrenilen bir kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; kaçak alkol ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen şüpheli şahsın evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 45 litre etil alkol, yaklaşık 17 buçuk litre sahte rakı, 3 litre sahte viski ele geçirildi.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlemler yapıldığı öğrenildi.