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Ayvalık’ta pandemiye rağmen “sıfır atık” için mücadele sürüyor

PROJE PANDEMİYE RAĞMEN SÜRÜYOR

BALIKESİR 11.09.2020, 09:06
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Ayvalık’ta pandemiye rağmen “sıfır atık” için mücadele sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından başlatılan ve 2 yıldan bu yana süregelen “Pet şişe çöp değildir” projesi pandemiye rağmen devam ediyor.

Öğrencileriyle birlikte başlattığı ve halen daha tüm hızıyla devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Proje Öğretmeni Yurdaer Altınöz, Bu süreçte çevremiin doğanın önemini hepimiz daha iyi anladığımızı umuyorum. 2 yıl önce; balıklar, kuşlar, doğamız ölmesin diye başlamıştık bu projeye. Şimdi ise insanlarımızı da kaybediyoruz. Bu süreçte Sıfır atık da çok önemli. Geleceğimizi kaybetmek istemiyoruz. Tüm öğrencilerimiz bunun farkına vardı ve pandemi sürecinde yine binlerce pet şişeyi doğadan kurtardık. Geri dönüşüme yolladı” dedi.

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş da yaptığı açıklamada, “Okullarımız fiilen kapalı da olsa tüm teorik derslerimiz sürüyor. Bunun yanı sıra da sosyal projelerimizden biri olan ve çok önem verdiğimiz sıfır atık ve çevre sevgi eğitim derslerimiz, bu konuda hem öğrencilerimize hem de velilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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