Ayvalık’ta özel çocukların hedefi büyük

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, fiziksel durumu spora elverişli olan “Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi” öğrencileri, Ayvalık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salonu’nda basketbol baş antrenörü Alper Altıoğluile haftada bir gün, iki buçuk saat süreyle yapılan çalışmaların ardından pandemi nedeniyle uzak kaldıkları sahalara tekrar döndü.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren “Özel Çocuklar Eğitim evi” öğrencilerinin hedefi önümüzdeki süreçte milli takım seçmelerine katılmak ve ay yıldızlı formayı giymek. Ayvalıkgücü Basketbol kurucu baş antrenörü Alper Altıoğlu ve özel kurslar eğitim öğretmeni Emine Okyar gözetiminde haftada bir çalışmalara katılan yaşları 25 ile 50 arasında değişen özel çocuklar, basketbol branşında karşılaşmalara iddialı bir şekilde hazırlık yapıyorlar.

Yaklaşık 2.5 saat süren antrenman sırasında ter içinde kalıp formalarını ıslatarak hakkını veren özel öğrenciler pandemi döneminde iki yıl ara verdikleri karşılaşmalara tekrar başlamak, olimpiyat ve özel etkinliklerde de yer almak istiyor. Baş antrenör Alper Altıoğlu, pandemi öncesi Ayvalık içinde ve fırsat bulduklarında özel turnuvalara, ayrıca olimpiyatlara katıldıklarını hatırlatarak, “Bundan sonra iki yılın açığını kapatmak için daha çok çalışıp, tekrar turnuva ve olimpiyatlarda yer almayı hedefliyoruz. Temel amacımız, özel çocukların spor yapması, sosyal ortamlarda daha çok bulunması. Onların eğlenmesi günlük hayata adapte olmalarına çalışıyoruz, yaş grubu yok” diye konuştu.