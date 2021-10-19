banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik!
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İŞKUR’dan KPSS şartsız 119 bin iş ilanı
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
İllere göre taksi plaka fiyatları ne kadar?
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!

Ayvalık’ta muhtarların hatırlanma sevinci

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

BALIKESİR 19.10.2021, 16:52
Ayvalık’ta muhtarların hatırlanma sevinci

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Garnizon Komutanı Erhan Tutar, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Serdar Tuç’un yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve Ayvalık’ın merkez ve kırsal mahallelerinin muhtarlarının hazır bulunduğu tören, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve akabinde bir ağızdan İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle süren törende kısa bir süre önce yakalandığı Covit19 nedeniyle hayatını kaybeden Muhtarlar Derneği Başkanı ve 150 Evler Mahallesi Muhtarı Yener Koşvar da anıldı.

Törende merkez ve kırsal mahalle muhtarları adına konuşan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necdet Uğral, “Muhtarlık müessesesinin, kamu yönetimi ve toplumsal hayatın yapı taşlarından, yerel demokrasinin ise en eski kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Muhtarların görev yaptıkları mahallelerde devleti temsil ettiğine işaret eden Uğral, “Muhtarlar aynı zamanda da halk ile devlet kurumları arasında köprü görevi görmektedir. Vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduğu zaman çalacağı ilk kapı muhtarlıklardır. Muhtarlık kurumu; sevinçte, üzüntüde halkımızın hep yanında ve hizmetindedir. Muhtarlar, milli iradenin birer temsilcisidir.” Diye konuştu.

Tören, muhtarların Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve protokol üyeleriyle birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Törenin ardından Ayvalık Belediyesi tarafından muhtarlara Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde öğle yemeği ikramında bulunuldu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2