Ayvalık’ta muhtarların hatırlanma sevinci

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Garnizon Komutanı Erhan Tutar, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Serdar Tuç’un yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve Ayvalık’ın merkez ve kırsal mahallelerinin muhtarlarının hazır bulunduğu tören, çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve akabinde bir ağızdan İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle süren törende kısa bir süre önce yakalandığı Covit19 nedeniyle hayatını kaybeden Muhtarlar Derneği Başkanı ve 150 Evler Mahallesi Muhtarı Yener Koşvar da anıldı.

Törende merkez ve kırsal mahalle muhtarları adına konuşan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necdet Uğral, “Muhtarlık müessesesinin, kamu yönetimi ve toplumsal hayatın yapı taşlarından, yerel demokrasinin ise en eski kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Muhtarların görev yaptıkları mahallelerde devleti temsil ettiğine işaret eden Uğral, “Muhtarlar aynı zamanda da halk ile devlet kurumları arasında köprü görevi görmektedir. Vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduğu zaman çalacağı ilk kapı muhtarlıklardır. Muhtarlık kurumu; sevinçte, üzüntüde halkımızın hep yanında ve hizmetindedir. Muhtarlar, milli iradenin birer temsilcisidir.” Diye konuştu.

Tören, muhtarların Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve protokol üyeleriyle birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Törenin ardından Ayvalık Belediyesi tarafından muhtarlara Paşalimanı Sosyal Tesisleri’nde öğle yemeği ikramında bulunuldu.