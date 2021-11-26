Ayvalık’ta MHP İlçe Başkanı Sıray’dan İHA’ya ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mehmet Sıray, İhlâs Haber Ajansı Muhabiri Suat Salgın’a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Sıray’ı gerçekleştirdiği ziyarette MHP İlçe yöneticileri Cerrah Şanlıoğlu ile Ahmet Yalın yalnız bırakmadı.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette kısa bir süre önce dünya evine giren Salgın’ı kutlayan Mehmet Sıray, ömür boyu mutluluklar diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak Ayvalık’ta bir an bile boş durmadan hummalı çalışmalar içerisinde olduklarını anlatan Başkan Sıray, parti içinde yakaladıkları birlik, beraberlik ve uyumla önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.

Türk Milleti’nin önlenemez yükselişi karşısında her türlü hilelere başvuran dış mihraklar nedeniyle, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirten MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, “Ama yüce Allah’ın izniyle bizler bu zor dönemleri de Büyük Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğüyle, birlik ve beraberlikle aşacağız. Hiçbir güç, bizi ve kutsal vatanımızı esareti altına alamayacaktır” dedi.

Sıcak ve anlamlı ziyaret, birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.