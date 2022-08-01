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Ayvalık’ta merhum ressam Arif Buz unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybeden ressam Arif Buz anısına resim sergisi organize edildi.

BALIKESİR 01.08.2022, 15:54
Ayvalık’ta merhum ressam Arif Buz unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hayatını kaybeden ressam Arif Buz anısına resim sergisi organize edildi.

24 Ağustos akşamına kadar açık kalacak olan serginin açılışına sanatçının eşi Cemile Buz’un yanı sıra çocukları, arkadaşları, dostları, yakınları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Arif Buz’un tuvaliyle, fırçasıyla kent yaşamını tüm doğallığı ile resme yansıttığını belirterek, kaybından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Arif Buz’un bundan böyle eserleriyle yaşayacağını ifade eden Başkan Ergin, “Ressam Arif Buz, Ayvalık’taki insanların yaşam biçimini, kültürünü, gelenek ve görenekleriyle, giyim seçimlerini de resimlerine yansıtan çok özel stiliyle sadece Ayvalık’ta değil ülke genelinde bilinen ve tanınan değerli bir sanatçıydı. Resim tarzıyla yeri doldurulmayacak bir sanatçımızdı, değerli bir ağabeyimizdi. Kaybını, eksikliğini her zaman içimizde yaşayacağız” dedi.

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