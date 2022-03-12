Ayvalık’ta Melih Çakırca güven tazeledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın olağan genel kurul toplantısında Oda Başkanı Melih Çakırca güven tazeledi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezinde gerçekleşen genel kurul toplantısında; Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Divan Başkan Yardımcılığına Edremit Madeni İşler ve Elektrikçiler Odası Başkanı Hayati Seçen, divan heyeti üyeliklerine ise; Edremit Kunduracılar Tabaklar ve Saraçlar Odası Başkanı Alaattin Akçeşme, Burhaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, siyasi partilerin temsilcileri ve oda üyeleri hazır bulundu.

Açılış ve yoklamanın ardından yapılan seçimde Divan Başkanlığı’na Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem, Divan Başkan Yardımcılığına Edremit Madeni İşler ve Elektrikçiler Odası Başkanı Hayati Seçen, divan heyeti üyeliklerine ise; Edremit Kunduracılar Tabaklar ve Saraçlar Odası Başkanı Alaattin Akçeşme, Burhaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hasan Bayram ile Münire Ekiz seçildi.

Faaliyet ve Denetleme Kurulu raporlarının oylanıp ibra edilmesinin ardından yapılan tek listeli seçimlerde Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı görevi yeniden Melih Çakırca’ya verildi.

Yapılan seçimlerde Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası yönetimine; Ahmet Özek, Ahmet Gürkan, İbrahim Kebapçı, İlkay Gelici, Mustafa Tavşan, Solmaz Aydoğan, Hakan Kendik, Naci Bayri, Burak Gümüşgerdan ve Hüsnü Kesebir gelirken, Denetim Kurulu üyelikleri ise; Refik Sal, Kağan Ilgın ve Ece Yılmaz isimlerinden oluştu.

Genel Kurul toplantısında konuşan oda başkanlığı görevine yeniden seçilen Melih Çakırca Ayvalıklı esnaf ve sanatkârların kendisine ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına gösterdiği büyük teveccühten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Koronavirüs sürecinde sokağa çıkma yasakları döneminde esnaf ve sanatkârların son derece zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Başkan Çakırca, “Bu süreçte bizlere çok önemli yardım ve kolaylıklar gösteren başta hükümetimiz olmak üzere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve oda başkanlarımıza teşekkür ederiz. Halkımızın günlük ihtiyaçlarını Ayvalık esnaf ve sanatkârlarından temin etmeleri de en büyük arzumuzdur” diye konuştu.