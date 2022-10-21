Ayvalık’ta korkutan yangın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

İlçe merkezinde ilçenin tanınmış ailelerinden birine ait metruk binada henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa-Vehbibey Mahallesi Barbaros Caddesi 2. Sokakta bulunan evsiz ve uyuşturucu bağımlılarının girip çıktığı öğrenilen tarihi metruk binada çıkan yangınla ilgili mahalle sakinlerinin ihbarıyla hemen harekete geçen itfaiye ekipleri, yangın mahalline kısa sürede ulaşarak alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de güvenlik çemberi oluşturdu. 112 Acil Yardım ekiplerinin de hazır beklerken, metruk evde hiç kimsenin olmayışı yürekleri rahatlattı. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.