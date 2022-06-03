Ayvalık’ta kitap oryantringi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri yepyeni bir ilke daha imza attı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Ayvalık’ta ilk kez düzenlenen "Kitap Oryantringi" etkinliğine katıldı.

Hidayet Karakuş’un "Sayısal Çocuk" kitabını okuyan 5 ve 6. sınıf öğrencileri ilk aşama olan yazılı sınava katıldı. En çok doğru yapan on beş öğrenci arasında üçer kişilik beş gruba ayrıldı. Ellerindeki oryantring haritalarından hedeflerine ulaşarak şifreleri çözen öğrenciler oldukça heyecanlı ve bir o kadar da keyifli anlar yaşadı.

Yarışma dahilinde, en kısa sürede bitiş noktasına ulaşan öğrenciler ödüllerine kavuşurken, yarışmanın birincisi olan grup bisiklet, ikinci olan grup tablet ve üçüncü olan grup ise akıllı saat kazandı.

Okul Müdürü Mustafa Kurtuluş, yegâne çabalarının öğrencilere daha iyisini, daha güzelini sunabilmek olduğunu vurgulayarak ”Yine farklı bir etkinlikle öğrencilerimizde; okuma zevkini arttırma, harita okuma becerisini geliştirme, zamana karşı yarışarak otokontrollerini sağlama ve işbirliği ruhunu hissedebilme gibi kazanımlarını sağlamayı hedefledik. Etkinliğimizin sonunda öğretmen arkadaşlarımla belirlediğimiz hedeflere ulaşmış olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadık. Bu sürece dahil olan ve destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum." dedi.