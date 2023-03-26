Ayvalık’ta ’kâğıt ve kalemin düeti’ sergileniyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ’kağıt ve kalemin düeti’ isimli resim sergisi büyük beğeni topladı.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde görücüye çıkan eserler, 2 Nisan akşamına kadar sanatseverlerin seyrine sunulacak. Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, yıl boyunca birbirinden değerli ressamları Ayvalık’ta konuk etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, Ayvalıklı sanatseverleri sergiye davet etti. Serginin sahibi Ressam Ramazan Göktaş ise, resim sergisinden elde edilen gelirini depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.

Yıllar önce geçirdiği bir iş kazasının ardından kendisini resim çalışmalarına verdiğini ve çalışmalarında sadece tükenmez kalem kullandığını belirten Göktaş, "Türkiye’nin çeşitli illerinde 20 kişisel sergi açtım. Şu anda Manisa, Marmaris ve Ayvalık olmak üzere üç galeride resimlerim sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bundan sonraki sergimi Bodrumlularla buluşturacağım" dedi.