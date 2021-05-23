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Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafık kazasında iki kişi yaralandı

BALIKESİR 23.05.2021, 23:41
Ayvalık’ta kaza: 2 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafık kazasında iki kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, 21.30 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi.Mehmet H. idaresindeki 10 P 9929 plakalı Renault Broadway marka araç ile Harun G. idaresindeki 25 ABG 604 Hyundai marka araç, ilçe girişinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazaya, polis, sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İki sürücü de yaralandı. Bir aracın hurdaya döndüğü diğer araçta maddi hasar meydana gelen kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.
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