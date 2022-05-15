Ayvalık’ta Kaymakam Yaman’dan "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliğine tam destek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Karayolu Trafik Haftası dahilinde düzenlenen yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi etkinliğe katıldı.

İlçe merkezideki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganı ile düzenlenen etkinlikte, Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve trafik maskotlarıyla gerçekleşen eğitimlerde Kaymakam Hasan Yaman İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ekipleriyle sürücüleri denetledi.

Denetimlerin ardından Atatürk anıtı önünde Trafik asayiş Büro Amirliği ekiplerince hazırlanan trafik standında sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri de dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu sene yayalar için 5 adımda trafik güvenliği temalı etkinliklerin ön plana çıkarmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, “Çünkü maalesef trafik kazaları neticesinde meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalarda yayalarımızın sorumluluğu da önem teşkil ediyor. Bu nedenle de ülke genelinde ‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla eş zamanlı düzenlenen bu tür etkinlikleri önemsiyorum” diye konuştu.