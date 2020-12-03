Ayvalık’ta kanayan yaraya “Gür” neşteri

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yıllardır sanayi atıklarıyla kirletilen ve dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’na dökülen Nikita Deresi’nin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından hazırlanan projeyle ıslah edilmesi için düğmeye basıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür’ün ısrarlı talep ve girişimleri sonucunda harekete geçen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın destekleriyle dere yatağının ıslah çalışmalarının Cuma günü başlayacağı öğrenildi.

15 yıl sonra ilk kez somut bir adım atılarak başlanacak olan çalışmaların müjdesini veren AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile DSİ’ye ait ekip ve ekipmanların bölgeye gelmeye başladığını söyledi.

Nikita Deresi’nin yıllardır bölgede büyük bir çevre kirliliği ve bu kirliliğe bağlı uçkunların üreme merkezi haline döndüğünü hatırlatan Başkan Gür, bu durumun başta bölge halkının sağlığını tehdit ettiği gibi aynı zamanda da Sarımsaklı Plajlarındaki tesisler olmak üzere Ayvalık’ın turizmine de olumsuz yansıdığını savundu.

Kış aylarında Nikita Deresi’nin şiddetli yağışlar ve dere yatağında oluşan yabani bitkiler nedeniyle sık sık taştığını hatırlatan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, “Hazırlanan proje kapsamında; DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ birim amirleriyle Nikita Deresi çevresinde yaptığımız ön incelemelerin sonucunda başlayacak ıslah çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

“Her şeyden önce bir Ayvalıklı olarak çok mutluyum”

AK Partili ilçe yöneticisi arkadaşlarıyla birlikte amaçlarının Ayvalık’ın sorunlarını çözerek daha sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirmek olduğunun altını çizen Ali Gür, “Geçmişten bugüne kadar Nikita Deresi için birçok iktidar ve belediye yönetimleri çeşitli vaatlerde bulunmuş ve söz verdikleri halde derenin kalıcı ıslahına yönelik somut bir adım atmamışlardı. Şimdi ise 15 yıldan bu yana ilk kez bu konuda ciddi bir çalışma başlatılıyor. AK Parti Ayvalık İlçe yönetimi olarak bizde bu işin çok üzerine gittik. Israrlı taleplerimi ve girişimlerimiz oldu. Allah’a şükürler olsun ki, bu çabalarımız sonuç verdi ve bu yönde Milletvekilimiz Sayın Mustafa Canbey’in verdiği desteklerin ardından DSİ ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından güzel bir proje hazırlandı. Şimdi bu projeyi hayata geçiriyoruz. Her şeyden önce bir Ayvalıklı olarak çok mutluyum. Çünkü hakikaten kanayan bir yara haline gelen ve bölge turizmini olumsuz yönde etkileyip, çevresel anlamda da tam bir kaos haline dönüşen Nikita Deresi, artık pırıl pırıl olacak. Bu konuda bizlere tam destek veren başta Milletvekilimiz Sayın Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz ve DSİ 25. Bölge Müdürlüğümüzün yetkililerine çok teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.