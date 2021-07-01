Ayvalık’ta Kabotaj Bayramı coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, her yıl yüzme ve yelkenli yarışmalarıyla renkli ve coşkuyla kutlanılan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yıl pandemiye karşı alınan önlemlerin gölgesinde kutlanıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk Anıtı’na Liman Başkanı Fırat Çengel tarafından çelenk konulmasıyla başlayan törenin ardından, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin öncülüğündeki protokol üyeleri “Deniz Şehitleri” anısına denize çelenk bıraktı.

Kutlamalara, özel tekne sahipleriyle, kano kullanan gençler de katıldı. Törenleri sahilden izleyen vatandaşlar, Kabotaj Bayramı kutlamalarına alkışlarıyla destek verdi. Törenin ardından Ayvalık’ta denizcilik sektörüne gemi adamı ve personel yetiştirecek olan Özel Kalyon Denizcilik Kursu’nun protokol üyeleri tarafından açılışı yapıldı.

Ayvalık’taki 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanı Sadun Özdemir, Ayvalık Liman Başkanı Fırat Çengel, daire amirleri gaziler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi okul yönetimi, öğretmenleri, öğrencilerle vatandaşlar katıldı.