Ayvalık’ta jandarmadan uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık’ta uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen C.E. , M.D. ve M.A.Ö. isimli şüphelilerin aracı ve ikametlerinde aramalar yapan jandarma ekipleri; 24 adet sentetik uyuşturucu hap- 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulduğu öğrenilirken, yakalanan 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.