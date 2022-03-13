Ayvalık’ta İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101. yıl coşkusu

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve aradan geçen yıllara rağmen Milli Mücadele ruhunu bugünlere taşıyan bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 101. yılı etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Ayvalık’ta da coşkuyla kutlandı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı. Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş, “İstiklal Marşını coşkuyla söylemek, ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığınıza sahip çıkmak ise, onurumuza sahip çıkmaktır. İstiklâl Marşı ve bayrak törenlerinde bizlerin göstereceği ciddiyet ve coşkunun derecesi bize bırakılan yüce mirasa ne denli sahip çıktığımızın göstergesi olduğundan; bayrak törenlerine karşı her zamankinden daha duyarlı olmak, bağımsızlık sevdası ile bu toprağa düşmüş şehitlerimize karşı boynumuzun borcu olmalıdır. Ancak o zaman İstiklâl Marşımızın yazarı üstat Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ duası gerçekleşir. Peki, Akif olmak kolay mıydı? Akif olmak zordu elbet. Akif olmak, ilim, fikir ve dava adamı olmaktı” diye konuştu.

Etkinlik, ilçe genelinde yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilmesi, Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı video gösterimi, şiirler, “Ayvalık’ta İstiklal Marşı” videosu ile oratoryo gösterimi ile sona erdi.