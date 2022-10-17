Ayvalık’ta ikinci baharı yaşayacaklar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, mülkiyeti Ayvalık Belediyesi’ne ait değerli arazi üzerinde yükselen ve iş insanının inşaatını üstlendiği, tamamlandığında tefrişatını Ayvalık Belediyesi’nin yapacağı Ayvalık’ın yaşlı bakımevinin inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Yaşlı bakımevi hizmete açıldığında konuklar Ayvalık’ın eşsiz manzarası eşliğinde ikinci baharı yaşayacak.

Ayvalık’ta “keşkeler” arasında yer alan yaşlı bakımevinin, Başkan Mesut Ergin ile bağışçı arasında imzalanan protokolün ardından yapımı başladı. Başkan Ergin’in sık aralıklarla denetlediği inşaatta tüm katların betonarme ve duvar örme işleri tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri inşaat başlangıcında zemin etütleri uygun olan alanda, yerin beş metre altına inerek sığınak ve depolama alanlarını da oluşturdu. Zemin kazı çalışmaları sırasında yaklaşık üç bin harfiyat kamyonu dolusu toprak da dolgu malzemesi olarak farklı alanlarda değerlendirildi.

Günümüz şartlarına uygun ve modern bir yaşlı bakımevinin Ayvalık’a kazandırılacağını vurgulayan Başkan Ergin, inşaatın her aşamasını hummalı bir şekilde takip ediyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, “İnşaatta tüm katlar çıkıldı ve duvar örme işlemleri tamamlandı. Sebahat Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi’ nin açılış kurdelesini gelecek yıl kesmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Keşkelerimiz arasında yer alan bir projemizin daha yaşama geçirilmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Yaşlılarımıza hizmet etmek bizim görevimiz, onlara Ayvalık’ta ikinci baharı yaşatacağız. Ayvalık Belediyesi olarak yaşlılarımızın bize seslendikleri andan itibaren yanlarındayız. Tecrübeleriyle bize yol gösteren, yolumuza ışık tutan değerli büyüklerimize hayata geçirdiğimiz yaşlı bakımevinde konaklama ve bakım ünitelerinin yanı sıra hobi ve sanat atölyeleri, sosyal faaliyet alanlarında da hizmet edeceğiz” dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ta uzun yıllardır eksikliği hissedilen bakımevinin önemli bir görev üstleneceğini söyledi ve inşaatın anahtar tesliminin bağışçı tarafından yapılacağını belirterek, mobilya ve tefrişatını Ayvalık Belediyesi’nin üstleneceğinin de bilgisini verdi.