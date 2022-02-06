Ayvalık’ta “Hisseli Harikalar Kumpanyası” rüzgarı esiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ünlü oyuncu Haldun Dormen’in yazdığı “Hisseli Harikalar Kumpanyası” oyunu, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sanat Fabrikası Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenerek seyirciyle buluşturuldu.

20 Ocak’ta Ayvalık Sanat Fabrikası’nda prömiyer yapan oyunun tüm biletlerinin satıldığı öğrenildi. Ayvalık Sanat Derneği (ASD) ve Ayvalık Kültür ve Sanat Derneği (AYKÜSAD) ortak projesi olarak, Ayvalık Sanat Fabrikası Tiyatro topluluğu oyuncularıyla Dilek Canbay yönetmenliğinde sahneye konulan oyunun müzik yönetmenliğini Tülin Özden yapıyor. Sanat Fabrikası’na destek amacıyla, gönüllülük esasıyla sahnelenen oyunun tüm geliri Sanat Fabrikası’nı daha verimli ve yeterli hale getirmek için kullanılacağı bildirildi.

Galaya Belediye Başkanı Mesut Ergin de eşiyle katıldı. 29 Ocak’ta ise galası gerçekleşen oyuna, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, eşi Canan Ergin ile geldi. Oyun sonrası sahneye çıkan Başkan Ergin, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Ergin, sanat adına yapılan çalışmalara her zaman destek olacağını belirtti.

19 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’de Ayvalık Sanat Fabrikasında yeniden seyircisiyle buluşacak olan Hisseli Harikalar Kumpanyası Ayvalık ve Körfez Bölgesinde Haziran ayına kadar oynanmaya devam edecek.

Oyuna ait biletlerin Sanat Fabrikası ve Biletiva’dan temin edilebildiği öğrenildi.